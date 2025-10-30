Олег Шепс вышел в свет с новой избранницей: что известно о личной жизни звезды «Битвы экстрасенсов»

Шепс вышел в свет с возлюбленной Фото: Виталий Страхов

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс вместе со своей избранницей посетил премьерный показ третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Пара впервые вышла в свет вместе и позировала перед фотографами.

При этом личность спутницы Шепса была установлена поклонниками самостоятельно. Пользователи обратили внимание на публикации девушки по имени Полина: она размещала фотографии, сделанные в тех же местах, что и снимки Олега. Подробнее о жизни и отношениях популярного «экстрасенса» — в материале URA.RU.

Биография Шепса-младшего

Детство

Шепс появился на свет 29 апреля Фото: shepsolegofficial / Instagram / (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олег Шепс родился 29 апреля 1998 года в Самаре в многодетной семье и с детства «обладал экстрасенсорными способностями», унаследованными от матери, Людмилы Шотовны. Она, работая медсестрой, также известна как практик спиритизма, гадалка на картах Таро и автор книг. В четыре года Олег впервые столкнулся с «потусторонними сущностями», узнав, что похожий дар есть и у его старшего брата Александра. Их отец, работник кладбища, далек от мистики, но уважаем за мудрость.

Мать и брат пытались оградить Олега от использования дара, опасаясь последствий. Подобно Александру, который хотел стать актером, Олег пытался вести обычную жизнь и поступил в Самарский государственный технический университет. Однако втайне он продолжал развивать свои «способности», что в итоге, как и у брата, привело его на проект «Битва экстрасенсов».

Карьера «мага»

На «Битве экстрасенсов» Олег Шепс впервые появился в 2020 году Фото: Виталий Страхов

Участие в телевизионном проекте значительно повысило популярность Шепса-младшего, который, как и его старший брат, активно монетизирует свой «дар». Олег использует «ритуальные практики и помощь усопших», чтобы, по его словам, помогать клиентам избавляться от страхов и разрешать сложные жизненные ситуации. Кроме того, он изготавливает и продает через свой интернет-магазин авторские «магические артефакты».

Параллельно с этим Шепс развивает музыкальную карьеру, он уже выпустил несколько треков, включая сингл «Лед» в 2024 году, и планирует выход книги по астрологии. В 2023 году его репутация оказалась под угрозой из-за обвинений в мошенничестве от некой Ксении из Саратова, которая перевела ему 35 тысяч рублей, после чего медиум исчез. Однако Шепс опроверг эти обвинения, заявив, что никогда не просит переводить ему деньги и призывает не верить фейковым страницам.

Телевидение

Шепс также снимается в различных телевизионных шоу Фото: Софья Сандурская/ТАСС

В 2022 году Олег Шепс принял участие в реалити-шоу «Звезды в Африке». «Экстрасенс» отметил, что ему повезло с составом участников второго сезона, среди которых были Никита Джигурда и Карина Кросс. Однако надолго в проекте Шепс не задержался, что его расстроило, так как пребывание в Африке с ее дикой природой и пейзажами оставило у него исключительно приятные впечатления.

Особую поддержку Олегу оказывала Алена Водонаева, и их тесное общение породило у зрителей слухи о романе. Однако Шепс опроверг их, объяснив дружбу схожестью взглядов и энергетики. Позже, в конце 2024 года, он появился в программе «Утро. ТНТ», где рассказал о примирении с братом Александром, а также стал гостем шоу «Женский форум».

Личная жизнь

Тайна отношений

Олег не любит открыто говорить о своей личной жизни Фото: shepsolegofficial / Instagram / (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олег Шепс просит прессу уважать его частную жизнь, считая, что публичное вмешательство вредит отношениям. Несмотря на это, в СМИ периодически появлялись слухи о его романтических увлечениях, в том числе о возможных отношениях с коллегой Ириной Игнатенко во время шоу «Битва экстрасенсов». Летом 2023 года «экстрасенс» впервые прокомментировал личную жизнь, сообщив, что его сердце свободно, и раскрыв, что расстался с возлюбленной еще осенью 2022 года.

Летом 2025 года Шепс вновь дал повод для обсуждений, объявив в стриме, что находится в отношениях, но не назвав имени избранницы. Фанаты провели расследование и предположили, что его новой пассией является Полина Фрис (настоящая фамилия — Еременко). Догадки подкреплялись их публикациями из одних и тех же мест. После того как Полину рассекретили в прессе и соцсетях, она закрыла свои аккаунты.

Новая избранница

Полина Фрис стала новой возлюбленной «экстрасенса» Фото: Виталий Страхов

Теперь Полина Фрис официально девушка Олега Шепса. Он опубликовал их общие фотографии, которые окончательно подтверждают этот факт. О Фрис известно не так много, однако она является известным фотографом, и в ее аккаунте можно найти портреты таких звезд, как Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и DAVA (настоящее имя — Давид Манукян). Девушка редко рассказывает о личной жизни, но активно делится снимками с различных мероприятий.