Детского сада не будет — земля отдана под коттеджи: курганские власти ответили жителям нового микрорайона

Семьи в курганском поселке Левашово обеспокоены отсутствием детского сада

В поселке Левашово около 3,3 тысячи жителей останутся без детского сада, а значит и без центрального водоснабжения. Место, отведенное ранее под детский сад, теперь официально перевели под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом корреспонденту URA.RU сообщают жители микрорайона.

«У нас тут работники завода живут, они уже бронировали потенциальные места в этом детском саду, который должны были построить, а теперь получается детского сада точно не будет и малышей придется возить и дальше. О каком повышении демографии идет речь, если элементарных условий куда пристроить ребенка, чтобы работать, у нас — нет», — рассказывают жители поселка.

В ответе на запрос жителей микрорайона представители департамента архитектуры пояснили, что во время проведения общественных обсуждений по поводу перевода земли в участки под ИЖС, замечаний от жителей поселка не поступало: «В связи с чем принято решение поставить данный участок на кадастровый учет. Вид разрешенного использования указанного участка земли — для индивидуального жилищного строительства».

Власти отметили, что социальные объекты появятся в будущем в районе многоквартирных домов возле озера Левашово. Однако расстояние от частного сектора до многоэтажек примерно такое же, как и до ближайшего микрорайона Заозерного — около четырех километров, что также оставит семьи с детьми частного сектора поселка Левашово без соцобъектов в шаговой доступности.