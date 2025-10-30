Актрису спрашивали о ее отношении к искусственному интеллекту и ведению соцсетей. Горбачева призналась, что не имеет какого-то четкого плана, а делает так, как угодно душе, но прийти к этому помогло осознание, что люди становятся заложниками образа и контента, который они выкладывают. «Я с этим столкнувшись однажды, поняла, что есть определенные роли и маски, которые у нас иногда все-таки бывают в нашей жизни, и мы их надеваем. То есть я в роли дочери, внучки. Внучка и дочка отличаются по, как говорится, вайбу. Точно так же я руководитель проекта или актриса. В какой-то момент я начала понимать, что чем больше этих ролей, тем мне непонятнее, а кто я такая на самом деле. Я поняла, что я — это все вместе, но желательно, чтобы это был все-таки какой-то смузи, а не продукты по отдельности, потому что можно застрять в какой-то роли».