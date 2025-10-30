Популярная актриса начала свое выступление в Екатеринбурге с минуты молчания. Фото
Ирина Горбачева стала одним из хедлайнеров мероприятия
Фото: Илья Московец © URA.RU
На «Форуме будущего» в Екатеринбурге одним из спикеров стала актриса Ирина Горбачева. Свое выступление она начала с минуты молчания.
«Я предлагаю вам сначала привыкнуть ко мне, а мне к вам», — сказала актриса. После этого в зале воцарилась тишина. Настроившись на беседу, Горбачева начала давать интервью.
Актрису спрашивали о ее отношении к искусственному интеллекту и ведению соцсетей. Горбачева призналась, что не имеет какого-то четкого плана, а делает так, как угодно душе, но прийти к этому помогло осознание, что люди становятся заложниками образа и контента, который они выкладывают. «Я с этим столкнувшись однажды, поняла, что есть определенные роли и маски, которые у нас иногда все-таки бывают в нашей жизни, и мы их надеваем. То есть я в роли дочери, внучки. Внучка и дочка отличаются по, как говорится, вайбу. Точно так же я руководитель проекта или актриса. В какой-то момент я начала понимать, что чем больше этих ролей, тем мне непонятнее, а кто я такая на самом деле. Я поняла, что я — это все вместе, но желательно, чтобы это был все-таки какой-то смузи, а не продукты по отдельности, потому что можно застрять в какой-то роли».
Также Горбачева поделилась с гостями форума, что больше всего боится безденежья. «Я была безденежной в детстве. Я знаю, что такое, когда говорят, что нечего есть, каждая копеечка на счету, живем на 250 рублей в день — семья из четырех человек. Это на подкорке, плюс еще раскулачили, война была, и все это в моем ДНК. И этот страх остаться без денег меня просто выматывает постоянно», — призналась Горбачева.
