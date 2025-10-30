Всемирный день мужчин 1 ноября: традиции, открытки и поздравления

В этот день можно сделать подарок папе, брату или мужу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

1 ноября во всем мире отмечают Международный день мужчин. Ранее в этот день вручали награды мужчинам, достигшим больших результатов в разных сферах. Сегодня праздник не официальный, однако в этот день можно поздравить своих близких и коллег. URA.RU собрало главное об этом дне, а также подборку бесплатных открыток и поздравлений.

Когда отмечают Международный день мужчин в 2025 году

Всемирный день мужчин традиционно отмечается в первую субботу ноября. В 2025 году праздник выпадает на 1 ноября. Однако в России этот день будет рабочим, так как выходной перенесли на понедельник 3 ноября из-за празднования Дня народного единства.

История Международного дня мужчин

Отмечать Всемирный день мужчин предложил писатель Джордж Киндел. Он заявил, что мужчины страдают из-за влияния гормона тестостерона, который заставляет их вести себя агрессивно. Киндел предложил поощрять мужчин, которые, несмотря на борьбу со своими инстинктами, достигают больших результатов в различных сферах жизни. В итоге в 2000 году международные организации впервые провели награждение.

Премия представляла собой выполненную из бронзы уменьшенную копию всемирно известной скульптуры Родена «Мыслитель». Ее вручали до 2006 года. За это время ее получили актеры Майкл Дуглас, Морган Фримен и Ален Делон, музыканты Пол Маккартни, Майкл Джексон, Лучано Паваротти и Папа Римский Иоанн Павел II. Затем Всемирный день мужчин был упразднен, и вручение премии отменили.

Как отмечают Международный день мужчин

В этот день в разных странах организуют мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам здоровья представителей сильного пола. Устраиваются спортивные состязания, проводят тематические акции. В России также проводят мероприятия для мужчин: выставки, конкурсы, соревнования, организуют тематические вечеринки и квесты.

Какие еще мужские праздники существуют

Международный мужской день 19 ноября

Это неофициальный праздник, однако его празднуют во многих странах с 1999 года. Основателем праздника является Джером Тилуксингх, преподаватель истории в Университете Вест-Индии в государстве Тринидад и Тобаго. 19 ноября — день рождения его отца, которого он считал во многом примером для подражания. Позже праздник стали отмечать в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Азии, Европы.

День отца

В России День отца учрежден Указом президента Владимира Путина. Его празднуют в третье воскресенье октября. В 2025 году эта дата выпала на 19 октября. Этот праздник отмечают и в других странах. В США традиция поздравлять отцов появилась в 1910 году. Дочь ветерана Гражданской войны Уильяма Смарта, Сонора Луиза Смарт Додд, предложила почтить всех отцов, воспитывающих детей с любовью и заботой. Ее отец не только прошел войну, но один вырастил шестерых детей после смерти жены. Позже этот праздник распространился и на страны Европы.

День сыновей

День сыновей — международный праздник, и в разных странах его празднуют в разное время. К примеру, в Бразилии День сыновей отмечают 12 октября, в Японии — 5 мая, в Швеции — 7 августа. В России его празднуют 22 ноября, однако для россиян он не является официальным.

День защитника Отечества

В 1922 году 23 февраля официально стал Днем создания Красной Армии. В том году она отметила свое четырехлетие. Уже через год праздник отмечался широко и с размахом. С тех пор праздник несколько раз менял свое название, а в 2006 году он стал называться Днем защитника Отечества.

Открытки и поздравления с Днем мужчин

Дорогие мужчины! В этот замечательный день хотим вам пожелать уверенности в себе, силы духа и благополучия в жизни. Пусть каждый ваш день будет наполнен смелыми мечтами и достижениями!

День мужчин празднуют 1 ноября Фото: URA.RU

С Днем мужчин! Вы — опора и защитники, образец настоящей силы и стойкости. Желаем вам никогда не терять веру в себя, достигать всех намеченных целей и всегда идти вперед!

День мужчин не является официальным праздником в России Фото: URA.RU

Дорогие мужчины! Сегодня мы отмечаем ваш день! Будьте мужественными, но не забывайте о доброте. Желаем вам здоровья, удачи и чтоб жизнь всегда радовала своими яркими моментами!

В этот день принято поздравлять отцов, мужей, сыновей, братьев, дедушек и друзей Фото: URA.RU

С Днем мужчин! Вы стоите на страже мира и добра. Пусть ваша жизнь будет насыщена счастливыми моментами, а рядом всегда будут верные друзья и любящие близкие.

Существует несколько праздников, посвященных мужчинам Фото: URA.RU

Дорогие мужчины! С праздником! Желаем вам силы и уверенности в каждом дне. Пусть ваши мечты сбываются, а жизнь будет наполнена только положительными эмоциями и счастливыми моментами!

Праздник появился в 2000-м году Фото: URA.RU

С Днем мужчин! Вы — настоящие герои нашего времени. Желаем вам здоровья, вдохновения и радости. Пусть каждый новый день приносит вам только счастье и успех!

В рамках этого праздника до 200 года вручали награды мужчинам за выдающиеся успехи Фото: URA.RU

Дорогие представители сильного пола! В этот день хотим выразить вам нашу благодарность за вашу поддержку и мужество. Желаем вам быть всегда на высоте и никогда не бояться преодолевать преграды!

В этот день в разных странах устраивают тематические мероприятия Фото: URA.RU

Вы — символ силы и мужества. Желаем вам стабильности, удачи в делах и гармонии в душе. Пусть каждый миг вашей жизни будет особенным!

В День мужчин можно дарить самые разные подарки Фото: URA.RU

Дорогие мужчины! В этот день мы чествуем вашу силу и благородство. Пусть ваш жизненный путь будет устелен успехами, а рядом будут надежные друзья и любимые люди.

Праздник отмечается ежегодно в первую субботу ноября Фото: URA.RU

С Днем мужчин! Желаем вам быть всегда истинными мужчинами — смелыми, решительными и добрыми. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями и незабываемыми моментами!

Праздник появился по инициативе журналиста и писателя Джорджа Киндела Фото: URA.RU

