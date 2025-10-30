Аренда квартир в ХМАО сравнялась в цене с ипотекой

По данным аналитиков ГК «Автор», аренда однушек и двушек в Югре за год подорожала на 5-6% Фото: предоставлено ГК «Автор»

Аренда одно- и двухкомнатных квартир в Югре сравнялась по стоимости с платежами по семейной ипотеке. Как сообщили URA.RU аналитики Группы компаний «Автор», за последний год арендные ставки в регионе выросли в среднем на 5–6%, и теперь жилье в ипотеку зачастую становится выгоднее съема аналогичной квартиры.

«В условиях, когда аренда растет, ипотека выглядит более разумным решением. Так, ежемесячный платеж по семейной ипотеке в жилых комплексах от застройщика „Автор“ сопоставим с арендой. Например, платеж за однокомнатную квартиру в ЖК „Рассказы“ составит 31 569 рублей, а за двухкомнатную — 35 973 рубля. Но вместо безвозвратных трат на съем чужого жилья покупатели получают в собственность новую квартиру, в районе с готовой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой», — отметили представители застройщика.

По данным аналитиков ГК «Автор», в Ханты-Мансийске съем однокомнатной квартиры с качественным ремонтом в новом доме стоит от 30 до 45 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатной — от 40 до 60 тысяч. При этом арендная плата может быть увеличена в любой момент, тогда как ипотечный платеж фиксирован на весь срок кредита. Вдобавок, на фоне грядущего повышения НДС на 2% эксперты прогнозируют дальнейший рост арендных и коммунальных платежей — повышение цен полностью ляжет на съемщиков.

Группа компаний «Автор» строит дома комфорт-класса в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, адаптируя его под условия северного климата. В жилых комплексах с современными планировками предусмотрены подземные паркинги, теплые тамбуры в парадных, подогреваемые ручки входных дверей и антимоскитные сетки. Здания возводятся по технологии туннельной опалубки. Это позволяет получить ровные стены, повышенную теплоизоляцию и снизить расходы на отделку.

В ноябре застройщик запускает акцию «Черная пятница», в рамках которой квартиры во всех проектах компании доступны со скидкой до 10%. Получить подборку акционных планировок и забронировать квартиру можно на сайте или по телефону +7 (3467) 36-00-55.













