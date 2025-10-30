Visa зарегистрировала два товарных знака в России

«Visa зарегистрировала в стране два товарных знака до 2034 года», — сообщает РИА Новости. Регистрация товарных знаков до 2034 года обеспечивает компании правовую защиту интеллектуальной собственности и создает основу для возможного возврата на российский рынок. Это решение позволяет сохранить юридические права для возобновления деятельности при изменении рыночной ситуации.

В марте 2022 года Visa и Mastercard приостановили операции в России из-за введенных санкций. Тогда же Банк России заявил, что уже выпущенные карты с продленным сроком действия продолжат работать внутри страны. В то время как Mastercard может потерять право на использование своего товарного знака в России в сентябре 2026 года, Visa предпочла заблаговременно обновить регистрацию своих брендов, сохраняя таким образом юридическую защиту на случай потенциального возобновления деятельности.