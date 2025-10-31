В Кургане ликвидировали узбекскую организацию, чей лидер был выслан из России

В Кургане суд закрыл организацию узбекской диаспоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане суд закрыл общественную организацию «Общество Дружбы Курган-Узбекистан». Она объединяла выходцев из среднеазиатской республики и была ликвидирована по требованию регионального управления Минюста. Источники URA.RU из числа бывших силовиков вспомнили, что учредитель общества вместе с братом должен был быть выслан из России по требованию органов внутренних дел Узбекистана.

«Минюст вышел в курганский облсуд с требованием ликвидировать организацию узбекской диаспоры по ряду зафиксированных нарушений. Вдобавок ее учредитель Отабек Макулов должен быть выслан из России по запросу силовых структур Узбекистана. Суд иск удовлетворил», — рассказали источники.

Редакция обратилась за комментариями в областной суд. «Решением Курганского областного суда КРОО „Общество Дружбы Курган-Узбекистан“ ликвидировано. Причиной стали грубые нарушения закона, допущенные обществом, которые не были устранены. Кроме того, в отношении учредителя — иностранного гражданина УМВД России по Курганской области ранее было принято решение об аннулировании вида на жительство в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе организации. Решение в законную силу пока не вступило.

Продолжение после рекламы