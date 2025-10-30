Британец ударился мизинцем о стул и сломал шею: почему он рад, что так случилось

Случайная травма помогла обнаружить смертельное заболевание Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

62-летний житель Лондона случайно узнал, что болен смертельным заболеванием, после того как ударился мизинцем о стул и сломал шею. Болезнь разъедала его кости изнутри, но именно этот случай помог вовремя начать лечение и добиться ремиссии. Подробности — в материале URA.RU.

Обычные боли в спине

Пол Энглисс, 62-летний аналитик из северного Лондона, долгое время не обращал внимания на постоянные боли в спине, списывая их на возраст и усталость. Несмотря на ухудшение состояния, он не менял привычный ритм жизни — даже взобрался на вершину горы Фудзи во время поездки в Японию летом 2024 года, испытывая мучительные боли.

Удар судьбы

Домой он вернулся с чувством усталости, но все еще не подозревал о серьезности ситуации. В октябре, находясь у себя в спальне, мужчина случайно ударился пальцем ноги о стул — от боли по позвоночнику прошел «удар током». Через мгновение он почувствовал, что не может пошевелиться: резкий спазм сковал шею. Позже врачи установили, что при ударе у него сломался шейный позвонок C3.

Продолжение после рекламы

Медики выявили онкологию

Сначала Пол не понял, что произошло. Вызванные медики предположили, что это просто мышечный спазм, и порекомендовали обратиться к терапевту. Лишь спустя несколько дней, когда боль не утихала, мужчина попал в отделение неотложной помощи. После серии обследований, включая МРТ, врачи сообщили, что случай «крайне необычный» — и заподозрили миелому, редкий вид рака крови, который поражает костный мозг и делает кости хрупкими.

Лечение и ремиссия

После подтверждения диагноза Пол быстро начал курс химиотерапии. С ноября 2024 года ему еженедельно делали инъекции препаратов, а весной 2025 года мужчина прошел пересадку стволовых клеток.

Затем наступила фаза поддерживающего лечения. Энглисс согласился принять участие в новом клиническом испытании препарата, несмотря на болезненную процедуру биопсии костного мозга.

Осенью 2025 года результаты анализов показали, что в его крови больше нет раковых клеток. 13 октября врачи официально подтвердили: болезнь находится в ремиссии.