В ХМАО власти создают общественные пространства, откликнувшись на идеи жителей

В Сургутском районе реализуют сразу несколько проектов благоустройства по инициативам жителей и в рамках федеральных программ. Только к концу года здесь появятся новые детские площадки, скверы и памятники. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.

«В Высоком Мысе началось обустройство детской площадки „Музыкальная фантазия“ на сумму почти 23 млн рублей. Проект был предложен жителями и оперативно включен в бюджет муниципалитета. На текущий момент выполнены подготовительные работы: завезен песок, размещен заказ на ограждение, систему видеонаблюдения и опоры освещения. Завершение работ запланировано к концу декабря», — рассказал Трубецкой.

В поселке Локосово ведется создание площадки «Развлекательный городок» стоимостью 4,4 миллиона рублей. Рабочие уложили резиновое покрытие, поставку игрового оборудования ожидают в конце ноября. По тому же механизму инициативного бюджетирования в Барсово завершено обустройство детских площадок в мини-сквере на улицах Мостостроителей, Щемелева и Апрельской. На них направлено 3,2 миллиона рублей.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Лянторе открыта площадка «Научная станция» с интерактивными панелями, батутом и гироскопом. Ее стоимость составила около 39 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.