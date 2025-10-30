Тюменка завоевала «золото» на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Чемпионат по пожарно-спасательному спорту проходит в Саудовской Аравии (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Алена Осинцева из Тюмени одержала победу на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит с 26 октября по 1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил telegram-канал МЧС России по Тюменской области.

«В составе женской сборной команды Российской Федерации выступает Алена Осинцева — спортсменка сборной команды Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сегодня представительница областного главка вместе со своими напарницами по национальной команде стала чемпионкой мира в пожарной эстафете. „, — отметили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Тюменка в составе чемпионского квартета показала результат 59,99 секунды, опередив команды Узбекистана и республики Беларусь. Соревнования проходили в условиях изнуряющей жары. 31 октября участников турнира ждет дисциплина «Боевое развертывание». В Эр-Рияде одновременно проводятся XX Чемпионат мира среди мужчин и XI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Продолжение после рекламы