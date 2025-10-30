Логотип РИА URA.RU
Политика

В ХМАО прокуратура требует отправить обанкротившегося председателя думы в отставку

Прокуратура потребовала уволить спикера думы Нефтеюганска Никитина
30 октября 2025 в 20:20
Прокуратура обратилась в суд с требованием отменить избрание депутата-банкрота спикером думы

Прокуратура обратилась в суд с требованием отменить избрание депутата-банкрота спикером думы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура потребовала отменить избрание предеседателем думы Нефтеюганска (ХМАО) Александра Никитина. По данным источников URA.RU в силовых структурах, он смог получить это место после изменения решения депутатов о запрете занимать должности в думе.

«В 2024 году Никитин был привлечен к дисциплинарной ответственности из-за нарушений при предоставлении справок о доходах. Ему было запрещено Никитин занимать должности в думе до окончания срока ее полномочий. Вместе с тем, в августе решением думы это наказание было незаконно изменено на предупреждение, а затем в сентябре Никитин избран председателем», — сообщил инсайдер.

При этом, по словам источника, у прокуратуры появились претензии и к первоначальному наказанию — оно оказалось слишком мягким. «Никитин скрыл сведения о владении доли в действующей коммерческой организации, а также доходы от иных лиц, хотя собственных доходов вообще практически не имел и банкротился», — уточнил собеседник.

В распоряжении редакции имеется копия решения об изменении меры ответственности. Оно подписано бывшим спикером гордумы Маратом Миннигуловым, который также был уволен по утрате доверия.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили, что ведомство обратилось в суд с иском о признании незаконным решения думы об изменении наказания Никитину, а также прекращению его полномочий досрочно по утрате доверия. Подробности о том, какие именно сведения скрыл Никитин, ведомство не уточняет.

В 2021 году Никитин обанкротился и покинул пост замдиректора подведомственного мэрии спорткомплекса «Жемчужина Югры». Предыдущий председатель думы Нефтеюганска Марат Миннигулов написал заявление об отставке после того, как суд ХМАО оставил в силе решение о лишении его депутатского мандата.

