Дом в пригороде на треть дороже трехкомнатной квартиры в Челябинске

Многие челябинцы делают выбор в пользу загородного дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская трехкомнатная квартира на вторичном рынке стоит сейчас 8,4 миллиона рублей. Загородный дом под Челябинском обойдется покупателям в 10,7 миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«Большой семье бывает сложно организовать комфортную жизнь даже в трёхкомнатной квартире. Решением может стать покупка загородного дома. В Челябинске дом в пригороде стоит 10,7 миллиона рублей за объект», — сообщается на сайте «Циан для профи».

Как отмечается в исследовании, в Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Перми разница в стоимости между трёшкой на вторичке и частным домом в пригороде минимальна, в пределах 10%. В то время, как в Уфе, напротив, дома стоят 9,6 миллиона рублей. Там они на 3% дешевле трехкомнатных квартир на вторичке. В Казани дом за городом на 14% дешевле, чем трехкомнатные квартиры на вторичном рынке — за такое жилье просят 13 миллионов рублей.

