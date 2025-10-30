Логотип РИА URA.RU
Жителей Перми удивили тарифом на парковку в праздничные дни

Некоторые парковки в праздники в Перми будут работать круглосуточно
30 октября 2025 в 20:18
На некоторых участках оплачивать парковку придется и в праздники

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермская дирекция дорожного движения рассказала о расписании платных парковок в праздничные и предпраздничные дни. Некоторые парковки в Перми будут работать круглосуточно. В выходные дни пермяки привыкли парковаться бесплатно.

«Первого ноября все парковки в Перми работают в обычном режиме рабочих дней, 2 и 3 ноября 2025 года — парковки в границах тарифных зон 101, 102, 103, 201, 301 работают бесплатно, парковки в границах тарифных зон 202 и 302 работают в обычном режиме — круглосуточно», — сообщает дирекция. 4 ноября 2025 года все парковки в городе Перми работают бесплатно.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2026 году в городе планируется обустроить 13 новых парковок. Какими способами сегодня можно оплатить парковку в Перми и как удобно управлять парковочной сессией — в материале агентства

