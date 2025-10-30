Жителей Перми удивили тарифом на парковку в праздничные дни
На некоторых участках оплачивать парковку придется и в праздники
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Пермская дирекция дорожного движения рассказала о расписании платных парковок в праздничные и предпраздничные дни. Некоторые парковки в Перми будут работать круглосуточно. В выходные дни пермяки привыкли парковаться бесплатно.
«Первого ноября все парковки в Перми работают в обычном режиме рабочих дней, 2 и 3 ноября 2025 года — парковки в границах тарифных зон 101, 102, 103, 201, 301 работают бесплатно, парковки в границах тарифных зон 202 и 302 работают в обычном режиме — круглосуточно», — сообщает дирекция. 4 ноября 2025 года все парковки в городе Перми работают бесплатно.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2026 году в городе планируется обустроить 13 новых парковок. Какими способами сегодня можно оплатить парковку в Перми и как удобно управлять парковочной сессией — в материале агентства.
