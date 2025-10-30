Мединский заявил, что по нормам русского языка правильно говорить не «Днепр», а «Днепропетровск» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинским городам необходимо вернуть русские названия. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, на карты уже начали возвращаться некоторые исторические названия.

«Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград. Надо уважать собственную историю и собственный язык», — написал Мединский в своем telegram-канале.

Помощник президента привел в пример ситуацию с Кировоградом. В 2015 году три четверти жителей города на референдуме высказались за возвращение названия Елизаветград в честь основавшей его императрицы Елизаветы Петровны. Однако Верховная рада Украины отменила результаты голосования, и город получил название Кропивницкий.

Продолжение после рекламы