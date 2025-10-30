Мединский призвал вернуть украинским городам исторические русские названия
Мединский заявил, что по нормам русского языка правильно говорить не «Днепр», а «Днепропетровск»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Украинским городам необходимо вернуть русские названия. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, на карты уже начали возвращаться некоторые исторические названия.
«Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград. Надо уважать собственную историю и собственный язык», — написал Мединский в своем telegram-канале.
Помощник президента привел в пример ситуацию с Кировоградом. В 2015 году три четверти жителей города на референдуме высказались за возвращение названия Елизаветград в честь основавшей его императрицы Елизаветы Петровны. Однако Верховная рада Украины отменила результаты голосования, и город получил название Кропивницкий.
Ранее научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) призвал повсеместно использовать исторические названия украинских городов вместо переименований, введенных киевским режимом. В частности, предлагается использовать название Днепропетровск вместо Днепр, Елизаветград вместо Кропивницкий, Переяславль-Хмельницкий вместо Переяславль, Кузнецовск вместо Вараш. Члены научного совета РВИО призвали использовать исторические названия в СМИ, школах, книгоиздании и интернет-пространстве.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.