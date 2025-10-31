Куда сходить в ноябрьские праздники в Москве: самые интересные места

Как провести длинные выходные в столице Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ноябрьские праздники — прекрасный повод открыть для себя Москву с новой стороны. Столица приготовила насыщенную программу для ценителей искусства, театра и семейного отдыха. В эти дни можно успеть все: посетить премьерные спектакли, отправиться на экскурсию по ночным музеям, прогуляться по украшенным осенними красками паркам или всей семьей отправиться на один из многочисленных фестивалей. Главные культурные события — в материале URA.RU.

«Вальс-бостон» — мюзикл-откровение

Судьба, любовь и цена случайности — мюзикл «Вальс-бостон» предлагает зрителю опасное путешествие в Ростов-на-Дону 1920-х. Грань между блеском интеллигенции и мраком криминального мира стирается для Константина, студента-медика, спасающего жизнь вору. Одна роковая случайность навсегда меняет его жизнь, даря ему любовь и бросая в водоворот предательства и долга.

В основе этой криминальной саги — пронзительные песни Александра Розенбаума. Они здесь не просто звучат, а ведут с залом прямой диалог, заставляя задуматься: предопределен ли наш путь или мы сами плетем его из нелепых случайностей?

Мюзикл с композициями Розенбаума Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Создатели спектакля — Михаил Миронов (режиссер-сценарист) и лауреаты национальных премий — превратили известные хиты в мощную драматургию. «Вальс-бостон» — это откровение о том, можно ли искупить прошлое и что остается у человека, когда он ставит на кон свою душу.

Когда: с 30.10.2025 по 29.11.2025 — 14:00, 19:00

Акция «Ночь искусств»

Осенняя Москва предлагает горожанам и гостям столицы стать частью масштабного культурного марафона. Акция «Ночь искусств» в этом году станет мостом, соединяющим эпохи, жанры и чувства.

3 ноября

Откройте для себя искусство в необычном формате: от кинолент, чьи саундтреки стали народным достоянием, до тайн эволюции, рассказанных с помощью современных технологий в Дарвиновском музее. Прогуляйтесь по сумрачному и величественному «Царицыну», почувствовав дыхание истории, или загляните в «Дом Лосева», где в тишине библиотечных залов зазвучит чистая мелодия флейты.

4 ноября

В День народного единства программа обратится к темам подвига и культурного наследия. Концерт «Патриоты России» в ЗИЛе отдаст дань уважения поколению победителей, а лекции и квесты предложат свежий взгляд на историю Москвы и русского авангарда.

Диалог с гениями

Особое место в программе займут юбилейные события, позволяющие заново открыть творчество Есенина, Чайковского и Плисецкой. От поэтических чтений до уличной фотовыставки — каждое мероприятие станет личной встречей с наследием великих.

Город 312 Концерт в Москве

Коллектив представит обновленную программу, включающую как новые композиции, находящиеся в активной ротации на ведущих радиостанциях, так и проверенные временем хиты, составляющие золотой фонд отечественной поп-музыки.

«Город 312» демонстрирует редкую способность объединять разную аудиторию: от слушателей, открывших группу благодаря киноленте «Ночной дозор», до новой генерации фанатов, пришедшей из социальных сетей после вирусного распространения треков «Фонари» и «Вне зоны доступа». Творчество коллектива стало частью семейной традиции, где старшее поколение делится с младшим примером качественной музыки.

В Москве выступит группа «Город 312» Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Группа, основанная в 2001 году и названная в честь телефонного кода Бишкека, является автором многочисленных хитов и лауреатом престижных наград. Значительная часть их творческого наследия — саундтреки к таким кинокартинам, как «Питер FM», «Дневной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение».

Когда: 1 ноября, 20:00

Изумрудный город. Музыкально-цирковое шоу для всей семьи

Творческое объединение «РомановАрена» представляет мультижанровый спектакль «Изумрудный город», созданный по мотивам бессмертной сказки «Волшебник Изумрудного города». Постановка, успешно гастролировавшая по миру и получившая признание международной аудитории, возвращается в московские концертные залы.

Режиссер-постановщик Максим Романов визуализировал историю Элли через синтез театра, цирка и современных технологий. В основе шоу — эксклюзивная музыка Андрея Зубец и зрелищные цирковые номера в исполнении лауреатов международных фестивалей.

Чем интересна постановка:

Синтез драматического искусства, современной хореографии и цирка.

Уникальные цирковые дисциплины: воздушная гимнастика, акробатика, гимнастика.

Прямое вокальное исполнение и оригинальная музыкальная партитура.

Спектакль представляет собой семейное событие, направленное на эстетическое воспитание юного поколения и качественный культурный досуг для аудитории всех возрастов.

Когда: с 30.10.2025 по 04.11.2025 — Планета КВН

Осенние школьные каникулы на ВДНХ

Музейный город ВДНХ превратится в огромную площадку для открытий, где каждый школьник найдет занятие по душе. Сотрудники подготовили десятки увлекательных маршрутов, чтобы каникулы стали настоящим приключением.

Интересно провести время в ноябрьские праздники можно в павильонах ВДНХ Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Выберите свой маршрут:

Для будущих инженеров: Бесплатные «Инженерные каникулы» в Музее городского хозяйства (28.10-01.11). Мастер-классы от профи и экскурсии, которые откроют мир современных городских технологий.

Бесплатные «Инженерные каникулы» в Музее городского хозяйства (28.10-01.11). Мастер-классы от профи и экскурсии, которые откроют мир современных городских технологий. Для покорителей космоса и истории: Центр «Космонавтика и авиация», музей «Слово» и первый в России Музей героизма ждут всех, кто хочет прикоснуться к великим свершениям.

Центр «Космонавтика и авиация», музей «Слово» и первый в России Музей героизма ждут всех, кто хочет прикоснуться к великим свершениям. Для исследователей морских глубин: «Москвариум» зовет на новое шоу «Море снов», тренировки капибар и кормление акул. А в детском театре — спектакль «Волшебный чердачок».

«Москвариум» зовет на новое шоу «Море снов», тренировки капибар и кормление акул. А в детском театре — спектакль «Волшебный чердачок». Для юных натуралистов: «Городская ферма» приглашает на прогулки с альпаками и северным оленем, а также на мастер-классы по растениеводству.

«Городская ферма» приглашает на прогулки с альпаками и северным оленем, а также на мастер-классы по растениеводству. Для творческих натур: В павильоне «Книги» откроются студии книжной графики, где под руководством художника Юлии Майгуровой можно будет создать собственный ботанический атлас.

В павильоне «Книги» откроются студии книжной графики, где под руководством художника Юлии Майгуровой можно будет создать собственный ботанический атлас. Для гениев науки: Музей «АТОМ» проведет «Реактивные каникулы» для школьников 10-12 лет и интенсив «Инженерное дело» для подростков 13-17 лет с настоящими лабораторными работами и защитой проектов.

Когда: с 25 октября по 2 ноября.

Вивальди. Времена года

Погрузитесь в магию, где музыка обретает форму и цвет. В полной темноте, под бессмертные шедевры Вивальди, Чайковского и Моцарта в исполнении Olympic Orchestra, на ваших глазах будет рождаться чудо. Художник в режиме реального времени будет творить в технике Эбру — загадочные картины на воде, проецируемые на большой экран, оживут в такт звукам скрипок и виолончелей.

Концерт разделен на две симфонические истории: первая — путешествие через все оттенки эмоций цикла «Времена года». Вторая — парад величайших хитов мировой классики. Это не просто концерт, это диалог двух искусств, где каждая нота находит свой визуальный образ, а каждое движение кисти рождает новую мелодию в душе.

Когда:

01 ноября 2025 В 16:00 — Киноконцертный зал «Эльдар», основная сцена.

03 ноября 2025 В 18:00 — Театр Надежды Бабкиной «Русская песня».

Большой фестиваль мультфильмов

XIX Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 5 по 16 ноября 2025 года. Особое место займет деловая программа, посвященная искусственному интеллекту, метавселенным и анимационному образованию. Фестиваль проходит при поддержке Ассоциации анимационного кино России.

В программе — более 400 анимационных картин со всего мира, встречи с режиссерами и образовательные мероприятия Фото: Агентство «Москва»

С 6 по 9 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах будет работать «Фабрика мультфильмов» — творческая площадка, где все желающие смогут создавать анимацию в различных техниках.

С 7 по 16 ноября фестиваль будет доступен онлайн на платформе Multfest.Online. Зрители смогут смотреть фильмы, участвовать в голосовании и встречах с авторами. Церемония награждения лауреатов премией «Анимаша» состоится 5 ноября в кинотеатре «Иллюзион».

Фестиваль семейного чтения #ЧитайФест

С 31 октября по 2 ноября 2025 года Российская государственная детская библиотека приглашает на фестиваль семейного чтения #ЧитайФест. Мероприятие пройдет в гибридном формате, объединив офлайн-площадку и онлайн-трансляции, доступные на сайте фестиваля и в VK Видео.

Главная тема этого года — экология и заповедная природа России. Гостей ждут виртуальные путешествия по уникальным национальным паркам, от Карелии до Дальнего Востока, вместе с сотрудниками заповедников «Калевальский», «Костомукшский» и «Земля Леопарда».

Ключевые активности фестиваля

Экопросвещение: Освойте основы осознанного образа жизни с ведущими эко-проектами: Российский экологический оператор, фонд «Второе дыхание» и экоцентр «Сборка».

Освойте основы осознанного образа жизни с ведущими эко-проектами: Российский экологический оператор, фонд «Второе дыхание» и экоцентр «Сборка». Встречи с экспертами: Популяризатор Ася Мицкевич проведет интерактив для малышей, а эколог-блогер Артем Акшинцев поделится профессиональными insights с подростками.

Популяризатор Ася Мицкевич проведет интерактив для малышей, а эколог-блогер Артем Акшинцев поделится профессиональными insights с подростками. Иммерсивные технологии: С помощью VR-станции от компании «Виртуальные Очки» можно будет отправиться на Байкал, Эльбрус и Сахалин, не выходя из библиотеки.

С помощью VR-станции от компании «Виртуальные Очки» можно будет отправиться на Байкал, Эльбрус и Сахалин, не выходя из библиотеки. Интеллектуальные игры: Станьте участником викторины от проекта «Мульти-Россия» с Медведем-краеведом, экологического квиза от Яндекс Книг или выиграйте билеты в «Москвариум», победив в викторине о морских гигантах.

Станьте участником викторины от проекта «Мульти-Россия» с Медведем-краеведом, экологического квиза от Яндекс Книг или выиграйте билеты в «Москвариум», победив в викторине о морских гигантах. Книгокруговорот: В течение всех дней фестиваля будет работать пункт приема книг от RE:BOOKS, где каждый сможет подарить своим прочитанным изданиям вторую жизнь.

Woof Fest на «Хлебозаводе»

В эти выходные состоится самое душевное событие осени — фестиваль помощи бездомным животным. Это уникальный шанс не только найти верного друга, но и внести свой вклад в помощь приютам.

Расписание выставок-пристройств

2 ноября: Знакомство с собаками из приютов.

Знакомство с собаками из приютов. 3 ноября: День кошек, ищущих семью.

Все животные полностью готовы к переезду: они прошли ветеринарный осмотр, вакцинированы и стерилизованы.

Не только шанс найти верного друга, но и помочь приютам Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Что еще ждет гостей фестиваля

Консультации специалистов: Получите персональные рекомендации от кинологов и зоопсихологов по выбору и адаптации питомца.

Получите персональные рекомендации от кинологов и зоопсихологов по выбору и адаптации питомца. Благотворительный маркет: Покупка товаров для животных станет актом помощи — часть средств направляется в приюты-участники.

Покупка товаров для животных станет актом помощи — часть средств направляется в приюты-участники. Адресная помощь: Приносите с собой корм, медикаменты, поводки, игрушки или другие полезные вещи для обитателей приютов.

Большой этнографический диктант 2025

С 1 по 8 ноября 2025 года состоится масштабная образовательная акция — «Большой этнографический диктант». Принять в ней участие могут все желающие, как в России, так и за рубежом, без каких-либо ограничений.

Этнографический диктант — это уникальный просветительский проект, цель которого — не только оценить уровень этнокультурной эрудиции, но и в увлекательной форме познакомить с традициями и культурным многообразием народов, населяющих нашу страну.

Формат участия