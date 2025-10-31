Большинство учреждений будут закрыты 4 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ноябре россияне будут отмечать День народного единства, что повлияет на работу государственных и муниципальных учреждений. Многие организации перейдут на особый график работы в выходные и праздничные дни. Жителям рекомендуется заранее планировать визиты, чтобы избежать очередей и задержек. URA.RU рассказывает, как работают учреждения в Пермском крае в праздничные дни.

ЗАГС

Отделы ЗАГС принимают граждан с 9:00 до 17:00 1 ноября с обеденным перерывом с 13:00 до 13:48. Для всех отделов 2 ноября станет выходным днем. Свердловский отдел возобновляет работу 3 ноября с 9:00 до 17:00 с тем же перерывом. 4 ноября будет нерабочим днем.

МФЦ

В субботу, 1 ноября, многофункциональные центры «Мои документы» будут открыты, но часы приема посетителей сократят. Для уточнения времени работы конкретного отделения следует позвонить. Все отделения МФЦ будут закрыты с 2 по 4 ноября. С 5 ноября центры возобновят работу в обычном режиме.

Почта

В обычном режиме отделения будут обслуживать клиентов 1 и 2 ноября, а 3 ноября работа завершится на один час раньше. 4 ноября станет выходным для большинства отделений. Некоторые отделения могут работать по другому расписанию. Пенсии и пособия будут доставлены по заранее согласованному графику с региональным отделением Социального фонда РФ.

ГАИ

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Пермского края будут работать с 8:00 до 17:00 1 ноября. Со 2 по 4 ноября подразделения принимать граждан не будут. С 5 ноября работа возобновится в обычном режиме. Жителям рекомендуется заранее планировать визит и записываться через Госуслуги.