Общество

ВС РФ ликвидировали 24 украинских дрона над регионами

ПВО за пять часов уничтожило 24 украинских дрона
30 октября 2025 в 22:51
ВС РФ отразили беспилотную атаку над регионами

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За пять часов дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 15:00 до 20:00 по мск силами ПВО нейтрализованы беспилотники самолетного типа над шестью регионами: Белгородская область — 14, Брянская область — пять, Калужская область — два, Курская область — один, Республика Крым — один, Тульская область — один дрон», — уточнило ведомство в официальном telegram-канале.

