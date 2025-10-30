ВС РФ ликвидировали 24 украинских дрона над регионами
ВС РФ отразили беспилотную атаку над регионами
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За пять часов дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 15:00 до 20:00 по мск силами ПВО нейтрализованы беспилотники самолетного типа над шестью регионами: Белгородская область — 14, Брянская область — пять, Калужская область — два, Курская область — один, Республика Крым — один, Тульская область — один дрон», — уточнило ведомство в официальном telegram-канале.
