Международные резервы России за неделю снизились на 11 млрд долларов

Международные резервы России на 24 октября 2025 года составили $731,2 млрд, сократившись за неделю на $11,2 млрд, сообщил Банк России. Снижение произошло после того, как неделей ранее резервы обновили исторический максимум.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили 731,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 11,2 млрд долларов США, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.

По данным на 17 октября, резервы достигли рекордных $742,4 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы Банка России и правительства РФ. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив часть золотовалютных резервов РФ и запретив операции по управлению резервами и активами ЦБ.

