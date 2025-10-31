Обильные снегопады с морозами ожидают ЯНАО в День народного единства
Температура воздуха может опуститься до -17 градусов
Фото: Илья Московец © URA.RU
На территории ЯНАО с 31 октября усилятся холода со снегом — ожидаются северные ветра с порывами 7 м/с. Столбики термометров ночью в выходные будут опускаться до -17 градусов.
«В ЯНАО ночью 29, 30 и 31 октября ожидается от -8 до -14 градусов, при натекании облачности до -17. Дневные температуры в эти дни будут подниматься до -8, -13, местами до -9 градусов. В субботу прогнозируется усиление ветра до 1-7 м/с», — сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
В пятницу и субботу в регионе будет преобладать снежная погода, а в воскресенье осадки везде закончатся, кроме Надыма. По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 31 октября по 2 ноября будет следующая погода:
- Салехард: днем -8, -13°C, ночью -10, -17°C. Облачно, временами снег, ветер 1-7 м/с;
- Новый Уренгой: днем -9, -12°C, ночью -10, -16°C. Облачно, кратковременный снег, ветер 6-8 м/с;
- Ноябрьск: днем 0, -12°C, ночью -1, -15°C. Облачно, снег, ветер 3-6 м/с;
- Надым: днем -7, -11°C, ночью -8, -16°C. Облачно, небольшой кратковременный снег 31 октября и 1 ноября, 2 ноября — небольшая облачность, без осадков, ветер 4-6 м/с.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!