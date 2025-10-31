Обильные снегопады с морозами ожидают ЯНАО в День народного единства

Температура воздуха может опуститься до -17 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории ЯНАО с 31 октября усилятся холода со снегом — ожидаются северные ветра с порывами 7 м/с. Столбики термометров ночью в выходные будут опускаться до -17 градусов.

«В ЯНАО ночью 29, 30 и 31 октября ожидается от -8 до -14 градусов, при натекании облачности до -17. Дневные температуры в эти дни будут подниматься до -8, -13, местами до -9 градусов. В субботу прогнозируется усиление ветра до 1-7 м/с», — сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

В пятницу и субботу в регионе будет преобладать снежная погода, а в воскресенье осадки везде закончатся, кроме Надыма. По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 31 октября по 2 ноября будет следующая погода:

