РЕН ТВ: рейс Москва — Ольгин был перенаправлен из-за урагана на Кубе
Самолет направили в другой аэропорт из-за урагана
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Рейс самолета из Москвы на Кубу, который должен был приземлиться в провинции Ольгин, перенаправили в аэропорт Варадеро из-за урагана. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Рейс из Москвы перенаправлен в кубинский аэропорт Варадеро из-за урагана „Мелисса“. Всего на борту самолета находятся 433 пассажира, они в безопасности», — передает телеканал.
Перенаправление рейсов стало частой практикой в авиации в последние месяцы. Ранее самолеты переводили в альтернативные аэропорты из-за атак беспилотников на российские города, а также из-за технических неисправностей, как в случае с турбовинтовым самолетом казахстанской авиакомпании Qazaq Air, у которого при взлете в Костанае загорелось колесо, что привело к отмене рейса и финансовым потерям пассажиров.
