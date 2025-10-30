Сразу несколько самолетов задерживаются на вылет из Екатеринбурга

Задержки самолетов происходят в два российских и два заграничных города Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Кольцово ночью 31 октября сразу несколько рейсов вылетят позже запланированного срока. Самолет NordStar во Волгоград отправится с задержкой в 12 часов из-за остановки работы аэропорта, Другой борт авиакомпании в Норильск, а также самолеты от «Уральских авиалиний» и Corendor Airlines в Худжанд и Анталью соответственно покинут Екатеринбург позже запланированного срока. Информация об этом появилась на сайте авиагавани.

Согласно онлайн-табло, вылет рейса NordStar в Норильск перенесли с 02:45 на 11:00. Также самолет «Уральских авиалиний» во Худжанд задержится чуть менее, чем на полчаса. Вместе с этим рейс Corendor Airlines из Екатеринбурга в турецкий город Анталья прилетит позже на 40 минут.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям авиакомпаний. Ответ будет опубликован, как только поступит.

