Аэропорт Тамбова временно ограничил выполнение рейсов
В тамбовском аэропорту Донское временно закрыли небо
31 октября 2025 в 03:06
Еще один российский аэропорт закрыл небо
В аэропорту Тамбова введен временный режим работы с ограничением авиаперевозок. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введенные ограничения на вылет и прилет связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
