Аэропорт Тамбова временно ограничил выполнение рейсов

В тамбовском аэропорту Донское временно закрыли небо
31 октября 2025 в 03:06
Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Тамбова введен временный режим работы с ограничением авиаперевозок. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введенные ограничения на вылет и прилет связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

