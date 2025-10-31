В ХМАО Хэллоуин встретят с дождем, а проводят с морозом и снегом
В субботу осадки перейдут в снег, а к воскресенью будет морозная погода
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе к концу недели обрушится похолодание, которое в принесет после Хэллоуина в регион снег. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте.
«31 октября, днем в округе будет облачно с небольшим дождем и температурой до +5 градусов. Однако уже в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -5 градусов. Днем 1 ноября ожидается облачная погода, снег, температура -2 градуса. В воскресенье, 2 ноября, ночью будет до -9 градусов, а днем — около -5 градусов», — уточнили на сайте управления.
В Сургуте, согласно прогнозу, в субботу днем ожидается снег и температура -3 градуса, а в воскресенье от -10 до -7 градусов. В Нижневартовске 1 ноября будет от 0 до 2 градусов и так же снегопад. В Ханты-Мансийске в воскресенье днем прогнозируют -5 градусов и облачную погоду с кратковременным снегом. В предстоящие выходные ожидается повышение атмосферного давления, что указывает на приближение похолодания.
