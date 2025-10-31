Настоятель Ганиной Ямы возглавит епархию в Нижнем Тагиле и Невьянске

Ранее Мелитон был наместником в монастыре святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель монастыря в Ганиной Яме отец Мелитон (Зыбин) стал новым епископом для Нижнего Тагила и Невьянска. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Священный Синод Русской Православной Церкви избрал игумена Мелитона (Зыбина) епископом Нижнетагильским и Невьянским. Монастырь святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме прощается с прекрасным наместником», — поделился митрополит в своем telegram-канале.