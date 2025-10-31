Настоятель Ганиной Ямы возглавит епархию в Нижнем Тагиле и Невьянске
Ранее Мелитон был наместником в монастыре святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Руководитель монастыря в Ганиной Яме отец Мелитон (Зыбин) стал новым епископом для Нижнего Тагила и Невьянска. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
«Священный Синод Русской Православной Церкви избрал игумена Мелитона (Зыбина) епископом Нижнетагильским и Невьянским. Монастырь святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме прощается с прекрасным наместником», — поделился митрополит в своем telegram-канале.
Митрополит Евгений отметил, что обитель прощается с прекрасным наместником, а Нижний Тагил уже ждет своего архиерея. По его словам, в новом качестве отец Мелитон «сможет еще более усердно послужить Церкви» и продолжит трудиться во благо жителей Урала.
