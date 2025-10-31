Логотип РИА URA.RU
Китай введет нулевые пошлины на товары из Африки

31 октября 2025 в 08:10
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Китай готов установить нулевые пошлины на ввоз товаров из стран Африки. Данная инициатива Поднебесной направлена на сохранение свободной торговли. Об этом заявил председатель народной республики Си Цизньпин на саммите АТЭС. Встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона проходит в Южной Корее.

