В Челябинской области на вакансии инженеров-механиков претендуют по 10 специалистов

На рынке труда усилилась конкуренция среди инженеров-механиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области инженеры-механики жестко конкурируют при выборе вакансий, предусматривающих ремонт и обслуживание станков и другой техники. Как выяснили на платформе HeadHunter, на каждую вакансию приходится по 9,7 специалиста.

«Это чуть выше нормы (более 7,9). Дефицита сотрудников сейчас нет, и работодатели имеют достаточный выбор потенциальных кандидатов», — уточнили URA.RU в HeadHunter.

По данным исследования, с января по октябрь 2025 года российские компании разместили на HeadHunter более 53,5 тысячи вакансий для инженеров-механиков. На Урал пришлось 4,6 тысячи таких предложений, или 9% от общероссийского объема.

Анализ требований работодателей показал трансформацию запрашиваемых навыков. Наиболее часто в вакансиях упоминали «техническое обслуживание» (15%) и «ремонтные работы» (11%). При этом за четыре года значительно вырос спрос на специалистов с опытом пуско-наладочных работ, диагностики оборудования и устранения неисправностей.