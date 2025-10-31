В Челябинской области на вакансии инженеров-механиков претендуют по 10 специалистов
На рынке труда усилилась конкуренция среди инженеров-механиков
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области инженеры-механики жестко конкурируют при выборе вакансий, предусматривающих ремонт и обслуживание станков и другой техники. Как выяснили на платформе HeadHunter, на каждую вакансию приходится по 9,7 специалиста.
«Это чуть выше нормы (более 7,9). Дефицита сотрудников сейчас нет, и работодатели имеют достаточный выбор потенциальных кандидатов», — уточнили URA.RU в HeadHunter.
По данным исследования, с января по октябрь 2025 года российские компании разместили на HeadHunter более 53,5 тысячи вакансий для инженеров-механиков. На Урал пришлось 4,6 тысячи таких предложений, или 9% от общероссийского объема.
Анализ требований работодателей показал трансформацию запрашиваемых навыков. Наиболее часто в вакансиях упоминали «техническое обслуживание» (15%) и «ремонтные работы» (11%). При этом за четыре года значительно вырос спрос на специалистов с опытом пуско-наладочных работ, диагностики оборудования и устранения неисправностей.
Медианная предлагаемая зарплата для инженеров-механиков в Челябинской области за первые девять месяцев 2025 года составила 90,6 тысячи рублей. При этом сами соискатели рассчитывали на заработную плату 120 тысяч. Наивысшие предложения по Уралу образовались в ЯНАО (134,8 тысячи). А в соседней Свердловской области специалистам обещали 92,8 тысячи рублей.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!