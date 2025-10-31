Логотип РИА URA.RU
В Дагестане наградили охотников, сбивавших БПЛА из оружий. Видео

31 октября 2025 в 09:58
Охотники Дагестана получили благодарность от МВД за помощь в нейтрализации дронов

Охотники Дагестана получили благодарность от МВД за помощь в нейтрализации дронов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тридцать четыре охотника со всего Дагестана получили личную благодарность от руководства МВД республики. Торжественная встреча состоялась вчера в здании ведомства, сообщает телеграм-канал «Криминальная хроника».

«Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба», — отмечается в публикации. Автор поста, Гаяна Гариева, лично поблагодарила каждого из участников встречи.

Мероприятие было организовано для того, чтобы лично пожать руку каждому охотнику и сказать «спасибо». Их сплоченные действия помогли нейтрализовать воздушные угрозы. Как уточняется в сообщении, такая реакция граждан вселяет уверенность. В любой опасной ситуации они готовы встать плечом к плечу на защиту родных и своего дома.

Практика поощрения граждан и сотрудников правоохранительных органов за проявленную отвагу и решительность в экстренных ситуациях является системной в России. Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев награждал полицейских из Якутии и Ямала медалями МВД России за спасение человека, провалившегося в болото, что демонстрирует важность оперативной реакции при возникновении угроз для жизни и здоровья граждан.

Комментарии (1)
  • Юрий
    31 октября 2025 10:16
    Хоть что то адекватное за последнее время Молодцы, спасибо.
