В Дагестане наградили охотников, сбивавших БПЛА из оружий. Видео
Охотники Дагестана получили благодарность от МВД за помощь в нейтрализации дронов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тридцать четыре охотника со всего Дагестана получили личную благодарность от руководства МВД республики. Торжественная встреча состоялась вчера в здании ведомства, сообщает телеграм-канал «Криминальная хроника».
«Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба», — отмечается в публикации. Автор поста, Гаяна Гариева, лично поблагодарила каждого из участников встречи.
Мероприятие было организовано для того, чтобы лично пожать руку каждому охотнику и сказать «спасибо». Их сплоченные действия помогли нейтрализовать воздушные угрозы. Как уточняется в сообщении, такая реакция граждан вселяет уверенность. В любой опасной ситуации они готовы встать плечом к плечу на защиту родных и своего дома.
Практика поощрения граждан и сотрудников правоохранительных органов за проявленную отвагу и решительность в экстренных ситуациях является системной в России. Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев награждал полицейских из Якутии и Ямала медалями МВД России за спасение человека, провалившегося в болото, что демонстрирует важность оперативной реакции при возникновении угроз для жизни и здоровья граждан.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Юрий31 октября 2025 10:16Хоть что то адекватное за последнее время Молодцы, спасибо.