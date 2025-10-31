Ведомости: ветераны СВО смогут заключить социальный контракт

Ветераны СВО смогут открыть бизнес по упрощенным правилам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ветераны спецоперации, ищущие работу после увольнения с военной службы, получат право на заключение социального контракта без проверки доходов семьи. Соответствующие поправки к закону «О государственной социальной помощи» одобрены правительственной комиссией 27 октября.

«Для ветеранов мера поддержки оказывается без оценки среднедушевого дохода их семей, в отличие от стандартной процедуры, что серьезно упрощает получение помощи», — пояснил президент коллегии адвокатов Олег Ритман, сообщают «Ведомости». По его словам, основная задача инициативы — обеспечить не разовую выплату, а долгосрочную финансовую стабильность через создание собственного бизнеса.

Соцконтракт позволяет получить государственную помощь в виде денежных выплат или социальных услуг в обмен на выполнение обязательств по преодолению трудной жизненной ситуации. Уникальность новой меры в том, что ветераны смогут заключить такой контракт без традиционной проверки на малообеспеченность.

Для заключения контракта требуется наличие статуса участника СВО, увольнение с военной службы и постановка на учет в службе занятости. Дополнительно потребуется рекомендация от фонда «Защитники Отечества». Предпринимательскую деятельность можно будет вести в любом регионе России без территориальных ограничений.

Согласно данным фонда «Защитники Отечества», только 1,7% участников СВО реализуют себя как предприниматели. На май 2025 года начать собственное дело были готовы около 3000 ветеранов. Наиболее популярные направления — сельское хозяйство (40%), розничная торговля (15%) и автобизнес (6%).

Право на заключение соцконтракта также распространяется на супругов ветеранов-инвалидов I или II группы, если они признаны безработными. К каждому контракту будет прилагаться программа социальной адаптации для приобретения новых профессиональных навыков.

Первоначально законопроект Минтруда касался только перерасчета социальных страховых выплат для жителей новых регионов. Поправки о соцконтрактах были добавлены ко второму чтению, расширив географию действия норм на всю страну.