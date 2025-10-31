Детский сад закрылся в Ярославле из-за атаки ВСУ
31 октября 2025 в 10:00
Фото: © URA.RU
Один из детских садов Ярославля временно прекратит работу из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев. Речь идет о детском саде №28 Фрунзенского района города. Детей примут в другие районные сады, уточнил глава области.
