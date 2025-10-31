Автобус, следующий с Металлургического района на северо-запад, начнет ходить чаще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перевозчик, работающий на автобусном маршруте №10к ЧМК — ТРК Родник восстановил обслуживание в полном объеме и теперь интервал движения по будням составит не более 15 минут. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Перевозчик ООО „Никита Кожемяка“ с 31 октября восстановил обслуживание автобусного маршрута №10к ЧМК — ТРК Роднив в полном объеме. На линию по будням будут выходить 16 автобусов с интервалом 10-15 минут в часы пик, по выходным дням — 12 автобусов с интервалом 15-20 минут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Автобусный маршрут №10к запустили в Челябинске в январе прошлого года. Он следует по улицам: 60-летия Октября, Шоссе Металлургов, Черкасская, Свердловский тракт, 1-я Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Краснопольский проспект, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных и другим.

