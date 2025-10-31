Барсуки и кораллиты: в Челябинской области открыли четыре новые пещеры

Внутри одной из пещер обнаружены кальцитовые кораллиты Фото: Илья Изотов © URA.RU

44-я экспедиция под руководством челябинского спелеоархеолога Владимира Юрина обнаружила в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области четыре новые, ранее неизвестные пещеры, и обследовала огромный карстовый провал. Итоги сезона подвела «Южноуральская панорама».

«Открытие сделано в Шемахинском карстовом плато, рядом с поселком Сказ, где на обширном карстовом плато находятся две известные пещеры Сказ-1 и Сказ-2 общей протяженностью три километра, а поблизости — еще десятки пещер, в том числе Медвежий грот, Шемахинская-1, Шемахинская-2, Экологическая, Глиняная и Холодная», — рассказал Владимир Юрин.

Специалисты обследовали 14 карстовых объектов и несколько провалов. Входы в них были завалены, и один из них, шириной восемь метров, спелеоархеолог вскрыл. Внутри грота он столкнулся с завал из стволов сосен, некогда упавших вниз. Этот объект еще предстоит изучить.

Продолжение после рекламы

Другая пещера оказалась сквозной и вертикальной, а еще одну для зимней спячки облюбовали барсуки — но тревожить их не стали. Для изучения третьей пещеры пришлось на 8,5 метра спуститься по крутому склону с помощью веревки. Но трудности оправдали себя — внутри обнаружены кальцитовые кораллиты.