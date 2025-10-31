Украина выпустила более 100 беспилотников по России за ночь
31 октября 2025 в 10:05
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО обнаружили и перехватили 130 украинских беспилотников. Ночная атака ВСУ была совершена на ряд российских регионов. Об этом следует из сообщения Минобороны России. Основной удар приняло на себя приграничье и европейская часть страны.
