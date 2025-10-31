Туман в Ханты-Мансийске привел к задержкам пяти рейсов в местном аэропорту. На 31 октября перенесены вылеты по пяти направлениям, включая рейсы в Тюмень и Омск. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

«Наибольшая задержка составила почти четыре часа — рейс NF979 в Кышик перенесен с 11:00 на 14:50. Рейс UT305 в Омск задержан до 16:10, а UT320 в Тюмень — до 22:05. Пассажиры рейса NF986 в Кондинское, который должен был вылететь в 09:00, ожидают вылета до 11:00», — следует из информации онлайн-табло. Рейс UT309 в Белоярский задержан до 12:40 — самолет должен был вылететь в 10:00