В аэропорту Ханты-Мансийска из-за тумана задержали рейсы.

31 октября 2025 в 10:17
В Ханты-Мансийске из-за тумана задержали вылет пяти рейсов

В Ханты-Мансийске из-за тумана задержали вылет пяти рейсов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Туман в Ханты-Мансийске привел к задержкам пяти рейсов в местном аэропорту. На 31 октября перенесены вылеты по пяти направлениям, включая рейсы в Тюмень и Омск. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

«Наибольшая задержка составила почти четыре часа — рейс NF979 в Кышик перенесен с 11:00 на 14:50. Рейс UT305 в Омск задержан до 16:10, а UT320 в Тюмень — до 22:05. Пассажиры рейса NF986 в Кондинское, который должен был вылететь в 09:00, ожидают вылета до 11:00», — следует из информации онлайн-табло. Рейс UT309 в Белоярский задержан до 12:40 — самолет должен был вылететь в 10:00

Задержка рейсов в аэропорту Ханты-Мансийска

Фото: URA.RU

