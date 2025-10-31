Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Украина пыталась атаковать Россию 130 дронами

ПВО уничтожили 130 украинских дронов над 14 регионами России за ночь
31 октября 2025 в 10:20
Рекордные 130 дронов сбили ПВО над Россией за ночь

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы ПВО за одну ночь уничтожили рекордные 130 украинских беспилотников над территорией России. Воздушная атака затронула 14 регионов страны, включая Московский.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Больше всего дронов сбили над Курской областью — 31 бпла.

Наибольшая нагрузка пришлась на приграничные регионы. Над Воронежской областью уничтожили 21 дрон, над Белгородской — 14, над Брянской — 10. Воздушные цели фиксировались и в глубоком тылу. Над Тамбовской, Тульской и Орловской областями сбили по 9 дронов, над Липецкой и Ярославской — по 6.

Массированная атака продолжалась девять часов — с 23:00 30 октября до 08:00 31 октября. Над Московским регионом был уничтожен один беспилотник.

В ночное время 30 октября ряд российских регионов подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения. В связи с данными обстоятельствами Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу аэропортов в Волгограде, Ярославле, Саратове, Калуге, а также московского аэропорта Внуково. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников. Последние новости об атаках БПЛА на регионы РФ — в трансляции URA.RU.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

