В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выросли особые лисички, которые в Западной Европе считаются деликатесом. Как сообщили в пресс-службе учреждения, родственники лисичек обладают неповторимым вкусом.

На Таганае отметили, что многие грибники часто проходят мимо этого позднеосеннего гриба. Он также известен как лопастник трубчатый.

На почвенной подстилке и гнилой древесине сейчас можно обнаружить ярко-желтые биспореллы лимонные, напоминающие сросшиеся блюдца размером со спичечную головку. Наряду с ними встречаются и пушистые ризохеты нитчатые со щупальцами. Эти грибы настолько малы, что не каждый посетитель леса способен их заметить, в отличие от более заметной позднеосенней лисички трубчатой, которая еще зовется лопастником трубчатым.