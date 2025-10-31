Логотип РИА URA.RU
Природа

В нацпарке «Таганай» под Златоустом вырос урожай деликатесных лисичек. Фото

31 октября 2025 в 10:23
Осенью на Таганае созрел урожай разнообразных грибов

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выросли особые лисички, которые в Западной Европе считаются деликатесом. Как сообщили в пресс-службе учреждения, родственники лисичек обладают неповторимым вкусом.

«Кантарелл трубковидный является родственником лисички обыкновенной. В Западной Европе он считается деликатесом», — пояснили сотрудники нацпарка на своих электронных ресурсах.

На Таганае отметили, что многие грибники часто проходят мимо этого позднеосеннего гриба. Он также известен как лопастник трубчатый.

На почвенной подстилке и гнилой древесине сейчас можно обнаружить ярко-желтые биспореллы лимонные, напоминающие сросшиеся блюдца размером со спичечную головку. Наряду с ними встречаются и пушистые ризохеты нитчатые со щупальцами. Эти грибы настолько малы, что не каждый посетитель леса способен их заметить, в отличие от более заметной позднеосенней лисички трубчатой, которая еще зовется лопастником трубчатым.

Биспореллы лимонные напоминают сросшиеся блюдца

Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

