Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выросли особые лисички, которые в Западной Европе считаются деликатесом. Как сообщили в пресс-службе учреждения, родственники лисичек обладают неповторимым вкусом.
«Кантарелл трубковидный является родственником лисички обыкновенной. В Западной Европе он считается деликатесом», — пояснили сотрудники нацпарка на своих электронных ресурсах.
На Таганае отметили, что многие грибники часто проходят мимо этого позднеосеннего гриба. Он также известен как лопастник трубчатый.
На почвенной подстилке и гнилой древесине сейчас можно обнаружить ярко-желтые биспореллы лимонные, напоминающие сросшиеся блюдца размером со спичечную головку. Наряду с ними встречаются и пушистые ризохеты нитчатые со щупальцами. Эти грибы настолько малы, что не каждый посетитель леса способен их заметить, в отличие от более заметной позднеосенней лисички трубчатой, которая еще зовется лопастником трубчатым.
Биспореллы лимонные напоминают сросшиеся блюдца
Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»
