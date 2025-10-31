Россияне не захотели покупать легендарную BMW Макана из «ASPHALT 8»

Макан ранее сообщил о получении повестки для прохождения военной службы Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) решил расстаться со своей BMW M5, прославившейся благодаря музыкальному клипу «ASPHALT 8». Однако попытка продать автомобиль с существенной наценкой за «легендарную историю» не увенчалась успехом.

«Макан продает свою легендарную BMW фанатам с наценкой за „четкую историю“», — пишет Mash. Черная BMW M5 была выставлена на продажу через аукцион со стартовой ценой 10,5 миллионов рублей. Рыночная стоимость аналогичного автомобиля составляет около 8,5 миллионов рублей.

BMW Макана имеет повреждения кузова — битый капот и крыло. Несмотря на техническое состояние, рэпер настаивал на высокой цене, аргументируя это уникальной историей автомобиля. Потенциальным владельцам предлагалось подать заявку на участие в аукционе. В качестве бонуса организаторы обещали возможность сделать совместные фотографии с репером. Несмотря на все попытки, желающих приобрести автомобиль по завышенной цене не нашлось.

После неудачи с аукционом Макан изменил стратегию и выставил автомобиль в специализированном шоуруме. Однако и новый формат продажи не принес ожидаемых результатов. На тест-драйвы автомобиля не записывается ни один потенциальный покупатель.