День народного единства будет самым холодным из праздничных дней в Кургане

В День народного единства в Кургане будет самый холодный день праздничных выходных
Фото: Илья Московец © URA.RU
День народного единства 4 ноября станет самым холодным днем праздничных выходных в Кургане, следует из данных Гидрометцентра России. Температура воздуха в этот день не поднимется выше -3°С, тогда как 2 ноября столбики термометров достигнут +3°С.
«Малооблачно, без осадков, температура максимум -3°С, ветер 1 м/с, давление 767 мм ртутного столба», — говорится в автоматическом прогнозе Гидрометцентра на 4 ноября. При этом уже в ночь на праздник температура опустится до -8°С.
Самым теплым днем праздничных выходных станет 2 ноября — в воскресенье ожидается до +3°С при облачной погоде без осадков. В понедельник, 3 ноября, дневная температура составит -2°С, а ночью похолодает до -10°С, что станет самой холодной ночью за все праздничные дни. Осадков в течение всех трех дней не прогнозируется, атмосферное давление останется в пределах нормы — от 760 до 767 мм ртутного столба.
Согласно информации портала Gismeteo, в воскресенье, 2 ноября, в Кургане ожидается температура воздуха от -2°С до +2°С при ветре 3-8 м/с. В понедельник, 3 ноября, столбики термометров опустятся до отметки от -8°С до -2°С, скорость ветра составит 4-9 м/с. Во вторник, 4 ноября, похолодание продолжится — температура воздуха составит от -10°С до -5°С при ветре 2-6 м/с.
