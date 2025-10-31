День народного единства будет самым холодным из праздничных дней в Кургане

В День народного единства в Кургане будет самый холодный день праздничных выходных Фото: Илья Московец © URA.RU

День народного единства 4 ноября станет самым холодным днем праздничных выходных в Кургане, следует из данных Гидрометцентра России. Температура воздуха в этот день не поднимется выше -3°С, тогда как 2 ноября столбики термометров достигнут +3°С.

«Малооблачно, без осадков, температура максимум -3°С, ветер 1 м/с, давление 767 мм ртутного столба», — говорится в автоматическом прогнозе Гидрометцентра на 4 ноября. При этом уже в ночь на праздник температура опустится до -8°С.

Самым теплым днем праздничных выходных станет 2 ноября — в воскресенье ожидается до +3°С при облачной погоде без осадков. В понедельник, 3 ноября, дневная температура составит -2°С, а ночью похолодает до -10°С, что станет самой холодной ночью за все праздничные дни. Осадков в течение всех трех дней не прогнозируется, атмосферное давление останется в пределах нормы — от 760 до 767 мм ртутного столба.

