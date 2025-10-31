Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В одном из ключевых СМИ Пермского края меняется главный редактор

Главный редактор газеты Коммерсант в Пермском крае покинул должность
31 октября 2025 в 10:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Главным редактором пермского "Коммерсанта" станет Максим Стругов

Главным редактором пермского «Коммерсанта» станет Максим Стругов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вячеслав Суханов покинул должность главного редактора «Коммерсантъ-Прикамье». Об этом сообщает издание.

«В газете „Коммерсантъ-Прикамье“ меняется главный редактор. Вячеслав Суханов покинул пост в связи с переходом на новое место работы вне издательского дома „Коммерсантъ“. Должность главного редактора займет Максим Стругов (сейчас — заместитель главреда)», — информирует издание. 

Новое место работы Суханова не известно, на звонок URA.RU он не ответил. Суханов руководил «Ъ-Прикамье» с 2005 года. В беседе со СМИ директор  ООО «Деловая журналистика» Людмила Крошечкина, отметила, что уход Суханова с поста главреда — его личное решение.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал