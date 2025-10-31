В одном из ключевых СМИ Пермского края меняется главный редактор

«В газете „Коммерсантъ-Прикамье“ меняется главный редактор. Вячеслав Суханов покинул пост в связи с переходом на новое место работы вне издательского дома „Коммерсантъ“. Должность главного редактора займет Максим Стругов (сейчас — заместитель главреда)», — информирует издание.

Новое место работы Суханова не известно, на звонок URA.RU он не ответил. Суханов руководил «Ъ-Прикамье» с 2005 года. В беседе со СМИ директор ООО «Деловая журналистика» Людмила Крошечкина, отметила, что уход Суханова с поста главреда — его личное решение.