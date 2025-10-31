Логотип РИА URA.RU
В Соликамске после реконструкции открыли топовый музей

Дом воеводы в Соликамске снова принимает гостей после ремонта
31 октября 2025 в 10:33
Дом воеводы. Вид 2022 года

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Соликамске Пермского края после реставрации открылся один из самых популярных у туристов музей — Дом воеводы. Экспонаты еще размещают по выставкам, но первая экспозиция в обновленном здании уже готова, рассказали в музее.

«Постепенно будем наполнять музей экспонатами, рассказывающими историю нашего города. Первой экспозицией стало „Средневековье Камское“. Посетить Дом воеводы можно будет уже 1 ноября», — сообщает Соликамский краеведческий музей.

Дом воеводы в Соликамске — объект культурного наследия федерального значения. Его построили еще в 1673-1688 годах. Он считается старейшим гражданским зданием Северного Урала. Сейчас в Доме воеводы располагается отдел истории Соликамского краеведческого музея. На ремонт его закрыли в июле 2024 года.

