В Соликамске после реконструкции открыли топовый музей

Дом воеводы. Вид 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Соликамске Пермского края после реставрации открылся один из самых популярных у туристов музей — Дом воеводы. Экспонаты еще размещают по выставкам, но первая экспозиция в обновленном здании уже готова, рассказали в музее.

«Постепенно будем наполнять музей экспонатами, рассказывающими историю нашего города. Первой экспозицией стало „Средневековье Камское“. Посетить Дом воеводы можно будет уже 1 ноября», — сообщает Соликамский краеведческий музей.