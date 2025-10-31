В Орловской области отключат отопление после ночной атаки ВСУ
В Орле после атаки дронов три района остались без отопления
Три района Орла остались без отопления и горячей воды после ночной атаки беспилотника. Поврежденный трубопровод ТЭЦ экстренно ремонтируют специалисты «РИР Энерго».
«Специалисты АО „РИР Энерго“ ведут ремонтные работы на магистральном трубопроводе ТЭЦ, пострадавшем в результате падения БПЛА. Оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты», — заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем telegram-канале.
Беспилотник повредил магистральный трубопровод на территории орловской ТЭЦ. Авария произошла в ходе ночной атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ограничения теплоснабжения затронули Советский, Железнодорожный и Северный районы города. Коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий.
Специалисты оценивают повреждения как серьезные, но устранимые в течение суток. На месте происшествия задействованы аварийные бригады и тяжелая техника.
Инцидент произошел в ночь на 31 октября в результате отражения воздушной атаки подразделениями ПВО. Обломки сбитого беспилотника упали на территорию ТЭЦ, повредив не только оборудование электроснабжения, но и магистральный трубопровод теплоэнергетического комплекса. Атака на Орел стала частью продолжающихся воздушных ударов по российским регионам, в результате которых была объявлена ракетная опасность в Орловской области.
