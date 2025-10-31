В Орловской области отключат отопление после ночной атаки ВСУ

В Орле после атаки дронов три района остались без отопления Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Три района Орла остались без отопления и горячей воды после ночной атаки беспилотника. Поврежденный трубопровод ТЭЦ экстренно ремонтируют специалисты «РИР Энерго».

«Специалисты АО „РИР Энерго“ ведут ремонтные работы на магистральном трубопроводе ТЭЦ, пострадавшем в результате падения БПЛА. Оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты», — заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем telegram-канале.

Беспилотник повредил магистральный трубопровод на территории орловской ТЭЦ. Авария произошла в ходе ночной атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ограничения теплоснабжения затронули Советский, Железнодорожный и Северный районы города. Коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий.

Специалисты оценивают повреждения как серьезные, но устранимые в течение суток. На месте происшествия задействованы аварийные бригады и тяжелая техника.