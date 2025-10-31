Минпромторг перенес отложить правила утильсбора до декабря
31 октября 2025 в 11:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Новые правила расчета утильсбора ан легковые автомобили будет отложен. Его перенесут на 1 декабря. Об этом сообщил Минпромторг. В качестве причины такого решения, министерство указало возможные задержки доставки авто.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал