Что известно о тюменском предпринимателе, который оставил без крыши над головой 100 семей

Ситуация с индивидуальным предпринимателем Казаровым находится на контроле правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей прямой трансляции, отвечая на вопросы тюменцев, обратил внимание на проблему жителей города, которые были обмануты предпринимателем Казаровым. Он оформил порядка 100 договоров на производство модульных домов, однако свою часть сделки не выполнил. Из-за этого тюменцы остались не только без жилья, но и с долгами по ипотеке. Что известно о конфликте с ИП Казарова — в материале URA.RU.

Что известно о компании

Поначалу, Василий Казаров (создать ИП «Модульное решение») занимался строительством вагонов-бытовок. Лишь впоследствии переключился на строительство модульных домов. Чтобы конкурировать на рынке, предприниматель значительно занижал стоимость продукции. Благодаря этому всего за год он оформил более 100 сделок, когда норма для аналогичных компаний — пара десятков.

Тем не менее, качественные характеристики подобных строений оставались на низком уровне. При возведении стен использовалась древесина из необработанного сруба, не прошедшая процедуру просушки. Вследствие этого в построенных домах постоянно ощущался запах сырости, а древесный материал покрывался плесенью.

В то же время работники компании «Модульное решение» имели одни из наиболее высоких зарплат в отрасли. Благодаря этому организации удавалось успешно привлекать молодых специалистов. Однако в конечном итоге данная политика привела к сокращению выручки и ухудшению позиций компании на рынке.

Причина конфликта

О проблеме начали говорить еще в середине лета 2025 года. Тогда клиенты ИП Казарова записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, где просили привлечь предпринимателя к ответственности. С их слов, они заключили договоры с компанией «Модульное решение» на изготовление модульных домов. Для этого часть тюменцев привлекла заемные средства.

Однако ожидания не сошлись с реальностью: часть тюменцев получили дома с множеством проблем, из-за чего жить в них было невозможно, а остальные вообще жилья не дождались. При этом деньги за ипотеку выплачивать им пришлось.

Как отреагировали власти

Впоследствии на учредителя компании Казарова завели уголовное дело. Согласно информации URA.RU, его задержали, а в офисе проводили обыски. Правительство Тюменской области направило обращение в областную прокуратуру о проведении проверки деятельности предпринимателя.

Как быть пострадавшим от деятельности Казарова

Перед прямой линией губернатора, тюменцы направили множество запросов с просьбой разобраться в ситуации. Отвечая на вопросы, глава региона отметил, что были проведены встречи с банками и риелторами. Кредитные организации готовы в индивидуальном порядке работать с пострадавшими от предпринимателя тюменцами. В том числе банки готовы обсудить продление сроков действия льготной процентной ставки по кредитам, реструктуризацию задолженности в целях недопущения увеличения финансовой нагрузки на граждан. Риелторы готовы оказывать юридическую помощь гражданам при их обращении в судебные инстанции.