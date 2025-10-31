Гендиректора компании по поставкам дронов арестовали за хищение бюджетных миллионов

В Бурятии арестован поставщик дронов для СВО за кражу бюджетных миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генерального директора компании «Аэроком» арестовали в Улан-Удэ по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств. Деньги предназначались для поставки беспилотников вооруженным силам России в зоне спецоперации.

«Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Янькова до 12 декабря 2025 года», — сообщила пресс-служба суда в социальной сети «ВКонтакте». Подсудимый обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководитель ООО «Аэроком» похитил средства бюджета Республики Бурятия. Деньги были выделены для закупки комплексов беспилотных летательных аппаратов для нужд Министерства обороны.

Продолжение после рекламы

Ходатайство об аресте подавал следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Бурятия. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Расследование ведется в рамках уголовного дела о хищении чужого имущества путем обмана. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и сумму причиненного ущерба.