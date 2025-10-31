Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

ФСБ и СК пришли в отделение Соцфонда по Челябинской области. Видео

ФСБ поймала на взятке VIP-сотрудника Соцфонда по Челябинской области
31 октября 2025 в 11:46
Фото: Пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Коррупционное преступление выявлено и пересечено в ОФСР результате совместной операции ФСБ и СК в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Сотрудниками УФСБ установлено, что замначальника отдела контроля установления мер социальной поддержки семьям с детьми №1 Отделения ОФСР по Челябинской области стала посредником в передаче взяток от риэлторов руководящим сотрудникам Соцфонда. Только по одному из выявленных эпизодов взятка составила более 300 тысяч рублей. За это заявления о распоряжении средствами материнского капитала рассматривались беспрепятственно, а также ускорялась — минуя очередность — проверка и согласование выделения бюджетных средств», — пояснили в пресс-службе ведомства.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников ФСБ в региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело по п.п . «а, б» ч . 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте фигурантки.

