Что ни в коем случае нельзя делать в Иванов день 1 ноября: традиции и приметы

В этот день вспоминают святого Иоанна Рыльского Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

1 ноября православные христиане вспоминают Иоанна Рыльского, покровителя народа Болгарии и святого, в честь которого в России возведена одноименная церковь и названа самая высокая часть береговой гряды Рыльска Курской области. В народной традиции память святого трансформировалась в Иванов день. Подробнее об истории праздника, а также о традициях, приметах и запретах, — в материале URA.RU.

Кто такой Иоанн Рыльский

Преподобный Иоанн Рыльский, родившийся около 876 года в селе Скрино на берегу Струмы, стал главным покровителем болгарского народа. Осиротев в детстве, он пас скот и с ранних лет проявлял особую веру. Согласно житию, по молитве мальчика река отступила, позволив ему перейти по воде вместе с теленком — первое чудо, открывшее его духовное предназначение.

После юности, проведенной в монастыре святого Димитрия, Иоанн удалился в уединение. Он жил в хижине, а потом — в пещере, питаясь дикими травами и плодами. Слава о его подвижничестве быстро распространилась. Люди приходили к нему за советом и исцелением, а сам он стремился к безмолвию и молитве, избегая мирской суеты.

Продолжение после рекламы

Иоанн Рыльский Фото: Wikipedia/Public Domain

Одним из самых известных эпизодов жизни стало чудо с бобами. Когда к нему пришли пастухи, святой накормил их горсткой бобов, которых хватило всем. Тот, кто попытался унести часть, обнаружил, что зерна исчезли. История стала символом духовного урока — смирения и доверия к Богу.

Царь Петр, услышав о святом отшельнике, послал к нему людей за благословением. Иоанн отказался от золота и даров, но передал правителю послание о смирении и вере. Вскоре вокруг его кельи собрались ученики, и святой основал монастырь у подножия Рильских гор. Этот монастырь стал духовным центром Болгарии и существует до сих пор.

За пять лет до кончины Иоанн написал «Завет» — сборник наставлений для монахов, в котором отразил суть христианской жизни. Он призывал читать святоотеческие книги и жить по совести. Преподобный скончался 18 августа 946 года, оставив после себя братство, которое стало оплотом православной веры.

Рильский монастырь Фото: Biso/Wikipedia/CC0

После смерти мощи святого неоднократно переносили: из Рильской обители — в Средец (Софию), затем в Тырново и снова назад в монастырь. Они считались нетленными и сопровождались чудесами. 1 июля православные отмечают праздник возвращения мощей в Рильский монастырь.

Культ Иоанна Рыльского распространился и за пределы Болгарии. Его особенно почитали на Руси — в честь святого был построен храм в городе Рыльске, где хранилась его десница. Святой стал небесным покровителем города и одним из первых южнославянских святых, почитаемых на русской земле.

Сегодня Иоанна Рыльского называют «Игуменом всея Болгарии» — так же, как Сергия Радонежского именуют «Игуменом всея Руси». Его имя носит часовня на болгарской антарктической станции Святого Климента Охридского — самой южной православной святыне на планете. Память святого отмечают 18 августа, 19 октября и 1 июля по старому стилю.

Иванов день: традиции и обычаи праздника

К первому ноября на Руси дни становились короткими, а ночи — долгими и холодными. Люди чувствовали приближение зимы и отмечали особый праздник — Иванов день, который символизировал прощание с осенью и встречу нового природного цикла. В народе говорили: «В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются».

Хозяйки в этот день украшали двор и улицу — у порогов выстилали дорожки из опавших листьев. Считалось, что так деревня приветствует зиму и выражает уважение к смене времен года. Все происходило торжественно и радостно: осень провожали с благодарностью за урожай, а зиму встречали с надеждой на щедрость и защиту от стужи.

Продолжение после рекламы

Хозяйки в этот день украшали дворы, выстилая дорожки из опавших листьев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Центром праздника становилось большое застолье. На стол ставили лучшие блюда, ведь существовало поверье: чем богаче угощение, тем мягче будет зима. Почетное место занимала курятина — ее тушили, жарили, варили супы и обязательно пекли пироги-курники. Это считалось символом домашнего тепла и достатка.

Но Иванов день был не только временем веселья, но и днем народных примет. Крестьяне внимательно следили за погодой и поведением птиц, стараясь предугадать, какой будет зима. Если пернатые летели высоко, ждали обильных снегопадов; если низко — зима обещала быть малоснежной.

Дождь на Иванов день считался добрым знаком: холода еще не скоро вступят в силу. А вот морозная ночь в этот день сулила суровые зимние месяцы. Такие наблюдения передавались из поколения в поколение и помогали крестьянам готовиться к холодному времени года.

Дождь на Иванов день сулил еще не скорый приход зимы Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Иванов день завершал сельский год — после него уже не пахали, не сеяли и не строили. Наступало время уюта, домашних посиделок, рукоделия и сказов у печи. Так на Руси начиналась настоящая зима — под звонкое потрескивание дров и запах свежеиспеченных курников.

Что нельзя делать 1 ноября

У славян Иванов день считался особым временем, когда граница между мирами — явным и невидимым — становилась особенно тонкой. Этот день воспринимали как мистический переход от осени к зиме, когда духи предков и силы природы особенно близки к людям. Именно поэтому двери домов старались не оставлять открытыми надолго: считалось, что через такую щель может проникнуть нечистая сила и принести хворь или беды.

В народе существовал целый свод запретов и предостережений, связанных с этим днем. Так, нельзя было сушить одежду и белье на улице — по поверьям, в ткань могли «надуть» различные недуги и неприятности. Любая вещь, оставленная под открытым небом, считалась уязвимой для дурных влияний.

Особое внимание уделяли даже самым мелким существам. Паучков в этот день не трогали, ведь верили, что в них вселяются души умерших предков, пришедших навестить живых. Убить паука — значило оскорбить память рода и навлечь на себя несчастья.

Запрещалось сушить одежду на улице, чтобы в нее не надуло различные неприятности Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Не рекомендовалось оборачиваться на чьи-то шаги или незнакомые голоса за спиной. Считалось, что нечистая сила может принимать человеческий облик и таким образом пытаться вступить в контакт с человеком, чтобы сбить его с пути.

Также запрещалось спорить и ссориться. Славяне верили, что любое злое слово, произнесенное 1 ноября, обладает особой силой и может разрушить даже крепкие отношения. В этот день следовало хранить мир в доме и не поддаваться раздражению.

Продолжение после рекламы

Отказывать просящим тоже считалось дурной приметой. Любой бедняк или странник мог оказаться посланцем свыше, проверяющим милосердие. Тот, кто проявлял жадность или равнодушие, рисковал сам вскоре оказаться в нужде.