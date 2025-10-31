Что ни в коем случае нельзя делать в Иванов день 1 ноября: традиции и приметы
В этот день вспоминают святого Иоанна Рыльского
1 ноября православные христиане вспоминают Иоанна Рыльского, покровителя народа Болгарии и святого, в честь которого в России возведена одноименная церковь и названа самая высокая часть береговой гряды Рыльска Курской области. В народной традиции память святого трансформировалась в Иванов день. Подробнее об истории праздника, а также о традициях, приметах и запретах, — в материале URA.RU.
Кто такой Иоанн Рыльский
Преподобный Иоанн Рыльский, родившийся около 876 года в селе Скрино на берегу Струмы, стал главным покровителем болгарского народа. Осиротев в детстве, он пас скот и с ранних лет проявлял особую веру. Согласно житию, по молитве мальчика река отступила, позволив ему перейти по воде вместе с теленком — первое чудо, открывшее его духовное предназначение.
После юности, проведенной в монастыре святого Димитрия, Иоанн удалился в уединение. Он жил в хижине, а потом — в пещере, питаясь дикими травами и плодами. Слава о его подвижничестве быстро распространилась. Люди приходили к нему за советом и исцелением, а сам он стремился к безмолвию и молитве, избегая мирской суеты.
Иоанн Рыльский
Одним из самых известных эпизодов жизни стало чудо с бобами. Когда к нему пришли пастухи, святой накормил их горсткой бобов, которых хватило всем. Тот, кто попытался унести часть, обнаружил, что зерна исчезли. История стала символом духовного урока — смирения и доверия к Богу.
Царь Петр, услышав о святом отшельнике, послал к нему людей за благословением. Иоанн отказался от золота и даров, но передал правителю послание о смирении и вере. Вскоре вокруг его кельи собрались ученики, и святой основал монастырь у подножия Рильских гор. Этот монастырь стал духовным центром Болгарии и существует до сих пор.
За пять лет до кончины Иоанн написал «Завет» — сборник наставлений для монахов, в котором отразил суть христианской жизни. Он призывал читать святоотеческие книги и жить по совести. Преподобный скончался 18 августа 946 года, оставив после себя братство, которое стало оплотом православной веры.
Рильский монастырь
После смерти мощи святого неоднократно переносили: из Рильской обители — в Средец (Софию), затем в Тырново и снова назад в монастырь. Они считались нетленными и сопровождались чудесами. 1 июля православные отмечают праздник возвращения мощей в Рильский монастырь.
Культ Иоанна Рыльского распространился и за пределы Болгарии. Его особенно почитали на Руси — в честь святого был построен храм в городе Рыльске, где хранилась его десница. Святой стал небесным покровителем города и одним из первых южнославянских святых, почитаемых на русской земле.
Сегодня Иоанна Рыльского называют «Игуменом всея Болгарии» — так же, как Сергия Радонежского именуют «Игуменом всея Руси». Его имя носит часовня на болгарской антарктической станции Святого Климента Охридского — самой южной православной святыне на планете. Память святого отмечают 18 августа, 19 октября и 1 июля по старому стилю.
Иванов день: традиции и обычаи праздника
К первому ноября на Руси дни становились короткими, а ночи — долгими и холодными. Люди чувствовали приближение зимы и отмечали особый праздник — Иванов день, который символизировал прощание с осенью и встречу нового природного цикла. В народе говорили: «В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются».
Хозяйки в этот день украшали двор и улицу — у порогов выстилали дорожки из опавших листьев. Считалось, что так деревня приветствует зиму и выражает уважение к смене времен года. Все происходило торжественно и радостно: осень провожали с благодарностью за урожай, а зиму встречали с надеждой на щедрость и защиту от стужи.
Хозяйки в этот день украшали дворы, выстилая дорожки из опавших листьев
Центром праздника становилось большое застолье. На стол ставили лучшие блюда, ведь существовало поверье: чем богаче угощение, тем мягче будет зима. Почетное место занимала курятина — ее тушили, жарили, варили супы и обязательно пекли пироги-курники. Это считалось символом домашнего тепла и достатка.
Но Иванов день был не только временем веселья, но и днем народных примет. Крестьяне внимательно следили за погодой и поведением птиц, стараясь предугадать, какой будет зима. Если пернатые летели высоко, ждали обильных снегопадов; если низко — зима обещала быть малоснежной.
Дождь на Иванов день считался добрым знаком: холода еще не скоро вступят в силу. А вот морозная ночь в этот день сулила суровые зимние месяцы. Такие наблюдения передавались из поколения в поколение и помогали крестьянам готовиться к холодному времени года.
Дождь на Иванов день сулил еще не скорый приход зимы
Иванов день завершал сельский год — после него уже не пахали, не сеяли и не строили. Наступало время уюта, домашних посиделок, рукоделия и сказов у печи. Так на Руси начиналась настоящая зима — под звонкое потрескивание дров и запах свежеиспеченных курников.
Что нельзя делать 1 ноября
У славян Иванов день считался особым временем, когда граница между мирами — явным и невидимым — становилась особенно тонкой. Этот день воспринимали как мистический переход от осени к зиме, когда духи предков и силы природы особенно близки к людям. Именно поэтому двери домов старались не оставлять открытыми надолго: считалось, что через такую щель может проникнуть нечистая сила и принести хворь или беды.
В народе существовал целый свод запретов и предостережений, связанных с этим днем. Так, нельзя было сушить одежду и белье на улице — по поверьям, в ткань могли «надуть» различные недуги и неприятности. Любая вещь, оставленная под открытым небом, считалась уязвимой для дурных влияний.
Особое внимание уделяли даже самым мелким существам. Паучков в этот день не трогали, ведь верили, что в них вселяются души умерших предков, пришедших навестить живых. Убить паука — значило оскорбить память рода и навлечь на себя несчастья.
Запрещалось сушить одежду на улице, чтобы в нее не надуло различные неприятности
Не рекомендовалось оборачиваться на чьи-то шаги или незнакомые голоса за спиной. Считалось, что нечистая сила может принимать человеческий облик и таким образом пытаться вступить в контакт с человеком, чтобы сбить его с пути.
Также запрещалось спорить и ссориться. Славяне верили, что любое злое слово, произнесенное 1 ноября, обладает особой силой и может разрушить даже крепкие отношения. В этот день следовало хранить мир в доме и не поддаваться раздражению.
Отказывать просящим тоже считалось дурной приметой. Любой бедняк или странник мог оказаться посланцем свыше, проверяющим милосердие. Тот, кто проявлял жадность или равнодушие, рисковал сам вскоре оказаться в нужде.
И, наконец, не следовало заниматься тяжелым трудом или начинать новые дела. Иванов день требовал тишины, покоя и благодарности природе. Люди старались провести его спокойно, в молитве или семейных разговорах у очага, веря, что так они встретят зиму без бед и болезней.
