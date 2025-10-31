«Глупо и противоестественно»: в тюменской епархии высказались об отмечании Хэллоуина
Переодевание верующих в мертвых священнослужители считают некрасивым
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Празднование Хэллоуина и переодевание в нечисть — глупое и некрасивое занятие для христиан. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель епархиального издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров.
«Христианину глупо и некрасиво участвовать в мероприятиях, связанных с переодеванием в образы нечистой силы или изображать уже мертвых людей. Это довольно странно и противоестественно для психически уравновешенного человека», — отметил священнослужитель в разговоре с агентством.
Он также добавил, что когда-то епархия реагировала на этот день в достаточно негативном ключе. Однако сейчас уже понятно, что он не приживается в нашей стране: потихоньку его новизна отходит и он забывается.
Ранее URA.RU рассказывало, какие вечеринки пройдут в Тюмени в Хэллоуин. Агентство также опросило местных политиков, которые высказались о своем отношении к этому дню.
