«Глупо и противоестественно»: в тюменской епархии высказались об отмечании Хэллоуина

Празднование Хэллоуина и переодевание в нечисть — глупое и некрасивое занятие для христиан. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель епархиального издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

«Христианину глупо и некрасиво участвовать в мероприятиях, связанных с переодеванием в образы нечистой силы или изображать уже мертвых людей. Это довольно странно и противоестественно для психически уравновешенного человека», — отметил священнослужитель в разговоре с агентством.

Он также добавил, что когда-то епархия реагировала на этот день в достаточно негативном ключе. Однако сейчас уже понятно, что он не приживается в нашей стране: потихоньку его новизна отходит и он забывается.

