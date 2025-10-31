Президент наградил тюменского предпринимателя орденом
Награду от президента РФ бизнесмену передал губернатор Тюменской области
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Тюменский бизнесмен, глава компании ООО «Югсон-Сервис» получил высшую государственную награду. Орден «За заслуги перед Отечеством II степени» ему вручил глава региона Александр Моор, сообщает региональное отделение торгово-промышленной палаты.
«Член ТПП Тюменской области, капитан бизнеса, генеральный директор ООО „Югсон-Сервис“ Анатолий Киреев получил медаль Ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ за достигнутые трудовые успехи. Высокую награду Анатолий Киреев получил из рук Александра Моора, губернатора Тюменской области», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале.
Известно, что Киреев является единоличным владельцем и генеральным директором «Югсон-Сервис». Компания производит промышленные машины и оборудование, в том числе, для топливно-энергетического комплекса России. Ранее сообщалось, что Моор передал награды президента РФ 50 жителям области.
