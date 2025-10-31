Двое подростков пытались убить военнослужащего в Новосибирской области
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новосибирской области двое подростков обвиняются в покушении на убийство российского военнослужащего, совершенном по заказу иностранных спецслужб. Об этом сообщает СК РФ.
«В Новосибирской области перед судом предстанут двое подростков, обвиняемых в покушении на убийство военнослужащего», — говорится в официальном telegram-канале СК. Несовершеннолетние обвиняются в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений и по найму. Преступление не было доведено до конца.
Двое подростков действовали по заказу спецслужб Украины. Представители иностранной разведки предложили несовершеннолетним денежное вознаграждение за убийство российского военнослужащего. Для совершения преступления соучастники получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами. 26 июля в дневное время фигуранты нанесли ядовитую смесь на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля, принадлежащего военнослужащему. Подростки засняли свои действия на телефон. Своевременное вмешательство спецслужб позволило предотвратить трагедию.
К расследованию привлечены специалисты в области фармацевтики, которые помогли установить природу и свойства химических веществ, использованных подростками. Следствием выполнен большой объем следственных действий, по результатам которых была доказана причастность несовершеннолетних к инкриминируемому деянию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
