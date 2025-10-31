Два подростка пытались убить российского военного по заказу СБУ
31 октября 2025 в 12:05
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Двое несовершеннолетних покушались на жизнь российского военнослужащего. Происшествие случилось в Новосибирской области. Об этом сообщает российский Следком. По данным следствия подростки действовали по заказу Службы Безопасности Украины. За убийство военного, украинская сторона предложила молодым людям денежное вознаграждение.
