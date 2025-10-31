В Новом Уренгое начнется суд над воспитательницей, обвиняемой в истязании детей

Обвиняемая наносила побои детям (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывшая воспитательница детского сада в Новом Уренгое (ЯНАО) предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании малолетних воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По данным следствия, женщина с марта 2023 года по январь 2024 года систематически наносила побои троим детям, находившимся под ее присмотром, и создавала психотравмирующие ситуации, нарушавшие их психическое состояние. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.