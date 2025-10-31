В Новом Уренгое начнется суд над воспитательницей, обвиняемой в истязании детей
Бывшая воспитательница детского сада в Новом Уренгое (ЯНАО) предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании малолетних воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«По данным следствия, женщина с марта 2023 года по январь 2024 года систематически наносила побои троим детям, находившимся под ее присмотром, и создавала психотравмирующие ситуации, нарушавшие их психическое состояние. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
Обвиняемой инкриминируются преступления по статьям 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пункты «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Дело поступило в районный суд Нового Уренгоя для судебного разбирательства по существу обвинения.
